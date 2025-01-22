Орбан призвал ЕС отменить санкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Европейскому союзу (ЕС) с призывом пересмотреть позицию в отношении санкций против России.

На своей странице в соцсети он написал, что разработанные Брюсселем санкции лишь уничтожили конкурентоспособность европейской экономики.

Он также отметил неэффективность антироссийских санкций, которые так и не привели к завершению конфликта на Украине. При этом Европе нужно найти альтернативу энергоресурсам, заключил Орбан.

Ранее Орбан выразил надежду на обмен пленными перед Рождеством между РФ и Украиной.