Орбан выразил надежду на обмен пленными перед Рождеством между РФ и Украиной

Несмотря на то что Киев отказался проводить обмен своих пленных на российских перед Рождеством, еще есть шанс на то, что украинские власти решат сделать такой шаг. Об этом в эфире Kossuth Radio заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан утверждает, что выступил с предложением об обмене, при этом Россия пошла ему навстречу. Украина же ответила отказом на венгерский план.

«Одна сторона приняла его, другая отвергла. Но до Рождества еще осталось несколько дней, даже это может измениться», — указал он.

Премьер-министр Венгрии добавил, что его дипломаты сейчас работают в данном направлении, они пытаются как-то переубедить украинскую сторону.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре между Путиным и Орбаном. Два лидера обсудили ряд вопросов, в том числе и украинский конфликт. Затронули они и продвижение дальнейших проектов в энергетической сфере.