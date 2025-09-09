Мужчина ожил во время похорон в Индии

В индийском штате произошло невероятное происшествие — мужчина, признанный врачами мертвым, подал признаки жизни во время собственных похорон и был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает издание NDTV.

Инцидент произошел в Индии, где мужчина, получивший серьезные травмы в результате несчастного случая, был ошибочно признан умершим. После того как врачи частной клиники сообщили родственникам о безнадежном состоянии пациента, семья начала подготовку к погребению.

Однако во время похоронной процессии мужчина неожиданно начал двигаться и закашлял. Родственники немедленно прервали церемонию и доставили его в районную больницу. По последним данным, пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Представители медицинского учреждения, где изначально находился пациент, поспешили опровергнуть обвинения в непрофессионализме, предположив, что родные могли неправильно понять объяснения врачей о состоянии больного.

Ранее в Индии соцсети помогли найти исчезнувшего мужа.