Премьер Польши Туск отверг предложение Зеленского о немедленной встрече по поводу блокады границы

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к властям Польши, в котором пригласил президента Анджея Дуду и премьера Дональда Туска до 24 февраля встретиться и решить все вопросы, связанные с блокадой границы польскими фермерами.

Однако Туск отверг предложение о немедленной встрече и заявил, что представители двух стран встретятся в Польше 28 марта. Он отметил, что в совместном решении должны быть учтены интересы польских аграриев.

Тем временем фермеры продолжают блокировать 6 КПП на границе с Украиной, не пропуская, в том числе, и военные грузы.

Ранее глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал положение на украинско-польской границе прямой угрозой безопасности страны.