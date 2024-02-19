Украинский министр Кубраков назвал блокаду польскими протестующими границы угрозой безопасности для Киева
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То, что контрольно-пропускные пункты на украино-польской границе периодически блокируются протестующими, является прямой угрозой безопасности Украины. Так считает глава министерства инфраструктуры Александр Кубраков. Его слова привел ТАСС.
Глава ведомства отреагировал на то, что на данный момент уже шесть КПП между двумя странами полностью блокированы для проезда. Это, по его убеждению, угрожает украинской национальной безопасности.
«Блокировка границы - это прямая угроза безопасности страны», - указал он.
Вдобавок ко всему, убежден Кубраков, это обязательно отразится на социально-политическом положении как Украины, так и самой Польши.
Ранее появились сообщения, что в польском Вроцлаве протестующие забросали яйцами здание Еврокомиссии. Так поляки-фермеры выразили свое отношение к политике ЕС в отношении украинской аграрной продукции.