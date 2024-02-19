Украинский министр Кубраков назвал блокаду польскими протестующими границы угрозой безопасности для Киева

То, что контрольно-пропускные пункты на украино-польской границе периодически блокируются протестующими, является прямой угрозой безопасности Украины. Так считает глава министерства инфраструктуры Александр Кубраков. Его слова привел ТАСС .

Глава ведомства отреагировал на то, что на данный момент уже шесть КПП между двумя странами полностью блокированы для проезда. Это, по его убеждению, угрожает украинской национальной безопасности.

«Блокировка границы - это прямая угроза безопасности страны», - указал он.

Вдобавок ко всему, убежден Кубраков, это обязательно отразится на социально-политическом положении как Украины, так и самой Польши.

Ранее появились сообщения, что в польском Вроцлаве протестующие забросали яйцами здание Еврокомиссии. Так поляки-фермеры выразили свое отношение к политике ЕС в отношении украинской аграрной продукции.