Премьер Польши заявил, что для ремонта танков Leopard не хватает запчастей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пожаловался на нехватку запчастей для ремонта танков Leopard. Поэтому, по его словам, в Польшу не могут запустить центр по ремонту военной техники.

Моравецкого цитируют РИА Новости.

«Со стороны Польской группы вооружений есть вопросы, а также с немецкой стороны. Нам нужны от Германии соответственно приготовленные процедуры. Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей», – сказал польский премьер.

Накануне постпред Варшавы в НАТО Томаш Шатковский сообщил, что Варшава и Берлин заключат в ближайшем будущем сделку по открытию центра ремонта танков Leopard. Технику производят в ФРГ и используются ВСУ.

Отмечалось, что центр появится на юге Польше, в городе Гливице. Кроме того, планировалось, что польская сторона выступит центром технического обслуживания американских танков Abrams.

В апреле 2022 МИД РФ выразил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Украине военную технику. По словам президента России Владимира Путина, все западное вооружение и вся иностранная техника, которую используют ВСУ, станет для российской армии законной целью.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеоролик, на котором ВС РФ уничтожают немецкие танки Leopard.