Премьер Польши заявил, что не высылает российского посла из-за боязни ответных мер

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий признался, что хотел бы выдворить из страны российского посла, но опасается ответных мер.

«Ясно, что в ситуации, если бы мы выслали его, то в тот же момент было бы ликвидировано диппредставительство Польши в Москве, площадка, которая помогает полякам, живущим в России», – сказал Моравецкий на пресс-конференции.

Польский премьер отметил, что лично он хотел бы, как можно скорее избавиться от российского посла, но дипломаты удерживают его от этого поспешного шага.

В последнее время отношения между Польшей и Россией находятся на самом низком уровне. Варшава проводит откровенно русофобскую политику и активно поддерживает Украину. Ранее страны уже обменялись высылками партий дипломатов.