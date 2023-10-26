Премьер Словакии Фицо призвал Евросоюз стать миротворцем на Украине

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз (ЕС) стать миротворцем в ситуации на Украине. Так политик высказался на встрече с депутатами 26 октября. Его слова приводят РИА Новости.

«Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия (Украине – ред.), которым он является сейчас, в миротворца. Это мировой проект!», – сказал Фицо.

59-летний Фицо представляет партию «Направление – социальная демократия». 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова назначила его главой правительства. Ранее Фицо заявлял, что государство не станет оказывать военную помощью Украине, так как есть и другие проблемы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес демилитаризацию, денацификацию соседней страны, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ в результате референдумов.