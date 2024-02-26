Премьер Словакии Фицо заявил, что Запад ищет худшего решения по Украине

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил опасения, что коллективный Запад движется по направлению к худшему решению в ситуации на территории Украины. Об этом он заявил в своем видеообращении перед встречей ряда мировых лидеров в Париже, его слова передает информационное агентство ТАСС .

Фицо заявил, что от имеющейся информации о темах предстоящего мероприятия, у него «идет мороз по коже». Премьер выразил опасение, что западный мир находится на грани принятия худшего решения в ситуации по Украине.

Накануне словацкий премьер в ускоренном порядке созвал заседания правительства и местного Совбеза, подчеркнув, что не допустит участия своих военных в украинском конфликте даже в том случае, если это будет стоить ему служебного поста.

Он также подчеркнул, что у коллективного Запада в данный момент есть 2 варианта: действовать и дальше в направлении эскалации ситуации, спонсируя Киев или предоставить план мирного решения конфликта. Тем не менее Фицо считает, что избран будет первый вариант.