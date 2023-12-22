Премьер Словакии: оружия всего мира не хватит Украине для победы над Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью порталу pravda.sk заявил, что Украине ни при каких обстоятельствах не удастся удержать военную победу над Россией.

«Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», – сказал Фицо.

Он призвал европейских коллег трезво взглянуть на вещи и перестать тратить средства на поддержку Украины. Словацкий политик считает, что урегулирование конфликта возможно только путем переговоров.

По мнению Фицо, на рубеже 2023 и 2024 годов уже Россия будет диктовать условия этих переговоров.