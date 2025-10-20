Премьер Словакии выступил против попыток ЕС переписать историю Второй мировой войны
Фицо: не буду заниматься переписыванием истории и итогов Второй мировой войны
Глава словацкого правительства Роберт Фицо сделал резкое заявление, осудив попытки ряда европейских политиков пересмотреть исторические итоги Второй мировой войны. Премьер-министр четко обозначил свою позицию, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети.
«Кто-то хочет переписать историю итоги Второй мировой войны. Но для этого им придется найти кого-то другого, но не Роберта Фицо», — заявил глава словацкого правительства.
Таким образом Фицо ответил на сообщения о недовольстве европейских бюрократов, которые критикуют празднование Дня Победы и проведение военных парадов в Москве и Пекине.
Премьер-министр Словакии занял принципиальную позицию, пообещав сопротивляться любым попыткам фальсификации исторической правды о войне.
