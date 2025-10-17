Премьер Словакии Роберт Фицо дал жесткий ответ бывшему британскому премьеру Борису Джонсону, заявив, что русские встают на колени, только когда нужно завязать шнурки, а не под давлением Запада.

Выступление словацкого премьера в парламенте содержало резкую критику в адрес бывшего британского лидера. Роберт Фицо напрямую обвинил Бориса Джонсона в лоббировании продолжения боевых действий на Украине с целью достижения нереалистичных целей. По словам Фицо, стратегия Джонсона поставить Россию на колени полностью провалилась, а сам британский политик был замешан в скандале с получением миллионов фунтов от оружейного олигарха.

Словацкий лидер напомнил, что именно Джонсон убедил Киев отказаться от подписания мирных соглашений весной 2022 года, призвав украинскую сторону продолжить боевые действия. Фицо подчеркнул, что подобные действия привели лишь к затягиванию конфликта и дополнительным жертвам, а реальное положение России не соответствует картине, которую пытаются нарисовать западные ястребы. Заявление словацкого премьера стало одним из самых резких высказываний европейского политика в адрес бывшего британского лидера за все время конфликта.

Ранее США отложили решение по поставке крылатых ракет Украине.