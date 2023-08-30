Премьер Венгрии Орбан оценил шансы Украины на победу

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев не сможет одержать победу в противостоянии с РФ. Соответствующее заявление он сделал во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Интервью было опубликовано в социальных сетях .

Орбан заявил, что западное мнение о том, что Украина побеждает на поле боля является ложью. Он акцентировал внимание на том, что это не просто недопонимание, а осознанная ложь. Премьер заявил, что любой человек, понимающий политику и цифры осознает, что у украинских ВС нет никаких шансов. Орбан заявил, что украинские солдаты кончатся куда быстрее, чем русские.

Венгерский политик также заявил, что идея Киева о завоевании Крыма и «отсоединении» его от России является «совершенно нереалистичной». По мнению Орбана, такой исход событий невозможен.