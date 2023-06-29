Премьер Венгрии Орбан спросил у Еврокомиссии, почему в бюджете заканчиваются деньги

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан интересуется у Еврокомиссии, почему в их бюджете заканчиваются деньги. Вопрос премьера можно увидеть в его соц. сетях.

В Сетях Орбан написал пост, в котором задается вопросом, почему у Еврокомиссии кончаются деньги на четвертый год, если бюджет рассчитан на 7? Куда делся этот бюджет и что с ним случилось?

«Где деньги, Европейская комиссия?» — пишет премьер, добавляя в пост GIF-видео с Джоном Траволтой из «Криминального чтива».

Недавно Брюссель запрашивал увеличение долгосрочного бюджета Еврокомиссии на сумму в €66 млрд. Запрос там объяснили большим количеством «неожиданных проблем» с момента утверждения «семилетки», 3 года назад. Там также добавили, что дополнительные деньги нужны на гранты и кредиты Украине, покрытие роста процентных платежей по долгу Евросоюза и пополнение фондов.