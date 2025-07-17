Премьер Венгрии предложил альтернативный план для Украины вместо вступления в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой планов быстрого принятия Украины в Европейский союз (ЕС), отметив, что перед началом переговоров необходимо четко определить, «что такое Украина». Свою позицию он обозначил в соцсети Х.

По словам Орбана, сейчас нет ясности ни по границам украинского государства, ни по ее населению, ни по будущему статусу.

«Как только мир и ясность будут восстановлены, мы сможем заключить долгосрочные соглашения с Россией и заложить основы стратегического партнерства с Украиной, которое защитит наш суверенитет и обеспечит будущее Европы. Это то, чего мы должны достичь», — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия с самого начала конфликта выступает за диалог и считает, что поспешное вступление Киева в Евросоюз может спровоцировать дальнейшую эскалацию с Россией и нанести ущерб европейской экономике.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал ввести санкции против Украины из-за смерти венгра.