Премьер Вьетнама привез в Казань в подарок для Путина двух драконов

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь провел вечером в четверг, 24 октября, на полях саммита БРИКС в Казани переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы вьетнамский премьер рассказал, что привез с собой в Казань подарок для Путина в честь недавнего дня рождения российского лидера.

«Я привез подарок — двух драконов. Один — маленький, другой — большой», — сказал премьер Вьетнама.

Фам Минь Тинь пояснил, данный подарок выбран не случайно. По словам премьера, драконы в Азии всегда считались символом высшей власти. Большой олицетворяет власть во всём мире, а маленький — внутри страны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вечером 24 октября провел на полях саммита БРИКС в Казани встречу с генеральным секретарем организации объединенных наций Антониу Гутерришем. В сети появились кадры, на которых Гутерриш и Путин сначала протокольно пожали друг другу руки, после чего уединились для беседы за закрытыми дверьми.

Как проинформировал на своем сайте офис генсека ООН, Гутерриш в ходе беседы с Путиным обсудил необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.