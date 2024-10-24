Путин проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем в Казани за закрытыми дверями

Президент России Владимир Путин сегодня вечером, 24 октября, проводит на полях саммита БРИКС в Казани встречу с генеральным секретарем организации объединенных наций Антониу Гутерришем.

В сети появились кадры, на которых Гутерриш и Путин сначала протокольно пожали друг другу руки, после чего зашли в зал переговоров. В настоящее время проходит беседа обоих политиков за закрытыми дверьми.

Стоит отметить, что Гутерриш прибыл в Россию впервые с 2022 года. Как сообщал офис генсека ООН, он намерен подтвердить на встрече с российским лидером свою позицию по урегулированию украинского конфликта, а также обсудить возможность восстановления безопасного судоходства в Черноморском регионе. Визит Гутерриша вызвал неоднозначную реакцию на Западе, а в Киеве по этому поводу разразилась настоящая истерика. Политик был включен в список скандально известного националистического сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что двое корреспондентов ВГТРК нецензурно выразились в прямом эфире заседания саммита БРИКС с участием президента Владимира Путина.