Пресс-секретарь Байдена устроила скандал
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Пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер развязала скандал с репортером The New York Post Стивеном Нельсоном. Об этом сообщил местный телевизионный канал Fox News.
В ходе пресс-брифинга 11 октября журналист спросил у представителя Белого дома, почему она уже долгое время не дает ему задать вопрос, игнорируя его присутствие. В ответ на это, Жан-Пьер заявила, что не станет давать ему подобную возможность сегодня. После этого, она дала слово другому репортеру.
Как сообщили на телеканале, несмотря на многочисленные попытки Жан-Пьер дать слово другому репортеру, Нельсон стоял на своем и обвинял ее в том, что она не уважает работников СМИ.
Сам Нельсон заявил, что это указывает на презрение к свободной прессе в Соединенных Штатах.
В ответ на это, Жан-Пьер заявила, что дает слово тем, кто ранее не имел подобной возможности.
После данного инцидента, Нельсон заявил в своих социальных сетях, что последний раз задавал вопрос на брифинге еще весной.