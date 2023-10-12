Пресс-секретарь Байдена устроила скандал

В ходе пресс-брифинга 11 октября журналист спросил у представителя Белого дома, почему она уже долгое время не дает ему задать вопрос, игнорируя его присутствие. В ответ на это, Жан-Пьер заявила, что не станет давать ему подобную возможность сегодня. После этого, она дала слово другому репортеру.

Как сообщили на телеканале, несмотря на многочисленные попытки Жан-Пьер дать слово другому репортеру, Нельсон стоял на своем и обвинял ее в том, что она не уважает работников СМИ.

Сам Нельсон заявил, что это указывает на презрение к свободной прессе в Соединенных Штатах.

В ответ на это, Жан-Пьер заявила, что дает слово тем, кто ранее не имел подобной возможности.

После данного инцидента, Нельсон заявил в своих социальных сетях, что последний раз задавал вопрос на брифинге еще весной.