Пресс-секретарь Белого дома рассмеялась от вопроса о здоровье Байдена
Фото: [AP/TASS]
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассмеялась, услышав от американского корреспондента вопрос о самочувствии президента США Джо Байдена. Об этом сообщил местный телеканал Fox News, который приложил кадры с брифинга.
Журналист спросил у нее, может ли президент выступить на пресс-конференции и ответить на несколько вопросов СМИ о своем здоровье. Репортер утверждал, что журналистам бы хватило 45 минут разговора с президентом, после чего попросил Жан-Пьер передать это Байдену и пригласить его на беседу со СМИ.
Жан-Пьер с улыбкой ответила, что ценит подобное стремление журналистов и поблагодарила корреспондента за это.
«Президент, как вы знаете...», — усмехнулась она, и после ненадолго смутилась.
Потом она опять выразила благодарность журналисту за интерес и поспешно сменила тему на экономическую повестку.