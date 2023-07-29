Пресс-секретарь Белого дома рассмеялась от вопроса о здоровье Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассмеялась, услышав от американского корреспондента вопрос о самочувствии президента США Джо Байдена. Об этом сообщил местный телеканал Fox News , который приложил кадры с брифинга.

Журналист спросил у нее, может ли президент выступить на пресс-конференции и ответить на несколько вопросов СМИ о своем здоровье. Репортер утверждал, что журналистам бы хватило 45 минут разговора с президентом, после чего попросил Жан-Пьер передать это Байдену и пригласить его на беседу со СМИ.

Жан-Пьер с улыбкой ответила, что ценит подобное стремление журналистов и поблагодарила корреспондента за это.

«Президент, как вы знаете...», — усмехнулась она, и после ненадолго смутилась.

Потом она опять выразила благодарность журналисту за интерес и поспешно сменила тему на экономическую повестку.