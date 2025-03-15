Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла содержание его разговора с Путиным
Стало известно, о чем Лукашенко говорил с Путиным
Фото: [официальный сайт президента РФ]
У президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе визита в Россию было много неформального общения с российским коллегой Владимиром Путиным, потому что характер отношений между лидерами дружеский, отметила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.
Ее видеокомментарий опубликовал телеканал «Первый информационный» в своем телеграм-канале.
Эйсмонт отметила, что уже в четверг, 13 марта, Лукашенко и Путин обсудили огромное количество вопросов.
Лидерам есть о чем поговорить: отношения двух стран, мировая и региональная геополитическая обстановка, добавила она.
Ранее сообщалось о том, что Путин, Лукашенко и Рахмон примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.