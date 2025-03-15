Путин, Лукашенко и Рахмон примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы

Президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проводят неформальную встречу в Москве. Об этом в субботу, 15 марта, сообщил Кремль.

Отмечается, что лидеры трех стран СНГ также связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, Путин, Лукашенко и Рахмон договорились принять совместное участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой отечественной войне (ВОВ), которые пройдут в Москве 9 мая.

«Состоялся теплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — отметили в Кремле.

14 марта Кремль также анонсировал встречу Путина с Рахмоном 17 марта. Отмечалось, что стороны обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном.

Кроме того, особое внимание лидеры двух стран уделят вопросам торгово-инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ждал восемь часов встречи с Владимиром Путиным из-за его переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.