Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что после покушения на Фицо меры безопасности Путина не усиливались

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле не предпринимали никаких решений относительно усиления мер безопасности российского лидера Владимира Путина после покушения на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что безопасность обеспечивается на обычном уровне, делается все необходимое.

Напомним, что покушение на жизнь Роберта Фицо было предпринято позавчера в городе Гандлова на западе Словакии. В него был произведен ряд выстрелов. В настоящее время Фицо находится в искусственной коме.