Пресс-секретарь президента РФ рассказал об отсутствии игр на компьютере Путина

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на рабочем компьютере президента РФ Владимира Путина игры отсутствуют. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что глава государства в них не играет.

Владимир Путин является кандидатом в президенты РФ, выборы которого пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Он будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Также в выборах будут участвовать глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков и член партии КПРФ Николай Харитонов.