Пресс-секретарь ЦАХАЛ: ХАМАС добивается гуманитарного кризиса

Палестинское движение ХАМАС пытается спровоцировать гуманитарный кризис для того, чтобы вынудить мировое сообщество надавить на израильское государство. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь и капитан израильских ВС Рони Каплан в беседе с испанским изданием ABC .

По словам представителя израильской армии, ХАМАС пытается вызвать гуманитарный кризис для того, чтобы заставить мировые государства оказать давление на израильскую сторону ближневосточного конфликта. По мнению Каплана, таким образом ХАМАС пытаются добиться прекращения уничтожения инфраструктуры палестинского движения, которым занимается израильская армия. Он также заявил, что критика, подобная той, что исходит от испанского президента, только играет на руку ХАМАС.