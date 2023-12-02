Пресс-секретаря Белого дома обвинили в нарушении закона о выборах в США

Карин Жан-Пьер комментировала действия республиканцев во время брифингов для журналистов, и тем самым нарушила так называемый «закон Хэтча».

Государственным служащим в Соединенных Штатах запрещено как-либо влиять на выборы в стране. Тем не менее, пресс-секретарь Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс позволили себе критику Республиканской партии.

«Они подвергли критике бюджетный план «MAGA» республиканцев в этом году», - заявил по этому поводу телеканал NBC.

Журналисты сослались на данные, полученные из письма независимого регулятора. Мало того, пресс-секретарю позже специальным предписанием было запрещено употреблять в публичных выступлениях эту аббревиатуру, но она минимум один раз нарушила запрет. Тем не менее, Жан-Пьер не понесет наказания, так как с июня этого года не произносила «MAGA» во время выступлений.