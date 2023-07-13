Пресса рассказала об угрозах Зеленского в отношении НАТО во время саммита в Вильнюсе

Первое заседание совета Украина-НАТО состоялось в среду, а еще во вторник украинский президент угрожал, что не будет посещать его.

Американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что еще 11 июля от Зеленского слышались угрозы, что он не придет на первое инаугурационное заседание свежесозданного совета НАТО-Украина. Правда, буквально на следующий день он заметно смягчил свою риторику.

«Еще во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета», - указали журналисты в своей статье.

Именно во вторник от украинского лидера прозвучало обвинение в абсурдности действий Северо-Атлантического альянса и государств, входящих в него.