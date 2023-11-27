Пресса США заявила о расколе в Белом доме из-за конфликта в секторе Газа

Администрация Соединенных Штатов разделилась на два лагеря, каждый из которых имеет собственную точку зрения на ближневосточный конфликт.

Газета The Washington Post назвала этот конфликт самым значительным и сложным за все время, что Байден занимает кресло национального лидера. Она же указала, что ранее два десятка сотрудников администрации президента потребовали встречи с советниками. Те должны были объяснить, какие действия будут предприняты для снижения количества жертв среди гражданских людей в секторе Газа.

«Встреча официальных лиц подчеркивает, как действия Байдена в разрешении крупнейшего внешнеполитического кризиса за время его президентства раскалывают Белый дом», - указали журналисты.

В то же время сам президент и его ближайшее окружение гордятся тем, насколько «дисциплинированную и сплоченную операцию» они проводят.