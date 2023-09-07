«Преступление против человечества»: зачем США хотят передать ВСУ боеприпасы, которые уничтожат все живое

В Пентагоне сообщили, что снаряды с обедненным ураном будут включены в новый пакет помощи Украине. Опасное оружие, на миллиарды лет делающее землю непригодной для жизни людей, попадет в руки ВСУ.

Ситуацию прокомментировал Айтеч Бижев, отечественный военачальник и экс-заместитель главы ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ. По его словам, вред от использования таких боеприпасов окажется огромным.

«Если снаряды с ураном будут переданы, это очень плохо. В бывшей Югославии, где они использовались, люди до сих пор болеют онкологией. Стержни урановые очень вредны для окружающей среды, почвы и вообще для всего живого. На многие годы территория будет заражена, а люди будут сталкиваться с онкологией. Если это случится, это военное преступление, преступление против человечества», — подчеркнул собеседник.

В то же время Бижев предупредил, что радиация ударит и по самим солдатам ВСУ. Например, если при наступлении урановая боеукладка сдетонирует от попадания бронебойного снаряда, то образовавшееся облако накроет именно украинцев.

«Когда эти снаряды находятся в собранном состоянии, они практически безопасны, слабо фонят и все. Но при подрыве рассыпаются на мельчайшие частицы, а все вокруг оказывается заражено. Люди дышат этим», — предупредил военный в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на все риски, которых немало, сомнений в том, что рано или поздно анонсированный пакет помощи передадут на Украину, нет. Запад попросту не волнуют последствия, ведь его экологическая катастрофа не коснется, отметил эксперт.

«ВСУ и наемники, которые находятся здесь, они американцам «до лампочки», им платят деньги за их услуги. Остальное их не интересует. За этих людей никто не беспокоится, абсолютно никаких проблем. Для них это свора без роду и племени», — подытожил Бижев.

Ранее Песков высказался о передаче США боеприпасов с обедненным ураном Киеву.