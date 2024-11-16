Президент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из зданий правительства

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности подать в отставку после того, как оппозиционеры освободят правительственные здания, включая парламент, кабинет министров и администрацию президента. Об этом он сообщил на встрече со своими сторонниками в селе Тамыш, передает «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация, что Бжания покинул Абхазию на фоне протестов. Глава государства опроверг эти новости заявив, что не выезжал за пределы республики. Абхазский лидер выехал только из Сухума в Тамыш.

«Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Те, кто захватил администрацию президента, должны уйти оттуда», — заявил Бжания.

Он предложил передать управление страной вице-президенту Бадре Гунбе и выразил готовность участвовать в будущих президентских выборах. Бжания также упомянул о сильном давлении на депутатов парламента, которых протестующие призывают принять неправомерное решение о его отставке.

Протесты в Абхазии начались в ночь с 11 на 12 ноября после задержания пяти оппозиционных активистов, которых власти обвиняли в нападении на депутата абхазского парламента. Утром 12 ноября манифестанты перекрыли три важные дороги, ведущие в Сухум, заблокировав Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты.

Протесты в республике вспыхнули из-за подписания и ратификации соглашения, которое предоставляет определенные привилегии крупным российским инвесторам на территории Абхазии. Власти утверждали, что это соглашение направлено на стимулирование российских инвестиций в экономику республики. Тем не менее, его противники считали, что условия сделки приносят пользу только российской стороне.

Ранее ультиматум об отставке Аслану Бжании поставили протестующие. Отмечалось, что оппозиционеры захватили здания парламента после того, как он отказался сложить с себя полномочия.