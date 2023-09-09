Президент Алиев выступил с сенсационным заявлением, что Армения это территория Азербайджана
Фото: [© РИА Новости / Михаил Климентьев]
В соцсетях распространяется видеозапись обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором он обвиняет армян, что они незаконно заняли якобы азербайджанские земли, создав на них свое якобы незаконное государство.
Столь неоднозначное толкование Алиевым территориального спора прозвучало на фоне нового обострения ситуации в Нагорном Карабахе, населенном преимущественно армянами, но являющимся территорией Азербайджана.
«Армяне создали себе государство на чужой земле. Армения никогда не была на этой территории. Сегодняшняя Армения – это наша земля. Когда я говорю это много раз, мне пытаются указать на то, что у меня есть территориальные претензии. Я говорю это как исторический факт», - заявил Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что если кто-то сможет ему озвучить иную версию исторического появления армении, то пусть сделает это.
Ранее МИД Азербайджана отверг утверждения армянского премьера Никола Пашиняна о концентрации войск на границе с Армение