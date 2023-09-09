Президент Алиев выступил с сенсационным заявлением, что Армения это территория Азербайджана

«Армяне создали себе государство на чужой земле. Армения никогда не была на этой территории. Сегодняшняя Армения – это наша земля. Когда я говорю это много раз, мне пытаются указать на то, что у меня есть территориальные претензии. Я говорю это как исторический факт», - заявил Алиев.