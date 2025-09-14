Президент Алиев заявил о силе Азербайджана, доказанной на поле боя
Алиев: события последних пяти лет — история победы Азербайджана
Согласно информации, распространенной агентством APA, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев подчеркнул, что последние пять лет стали победной вехой в истории страны.
«История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — заявил он.
Данное заявление прозвучало в ходе его поездки в регионы, перешедшие под контроль Баку в результате военных действий 2020 и 2023 годов.
Кроме того, Алиев подчеркнул, что Азербайджан посредством успехов, достигнутых на поле брани, «доказал всему миру свою силу». Он также заявил о неизменной приверженности Баку мирному урегулированию, основанному на принципах справедливости и нормах международного права.
Ранее сообщалось, что профайлер раскрыл тайные сигналы Путина и Алиева на встрече в Пекине.