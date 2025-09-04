Профайлер раскрыл тайные сигналы Путина и Алиева на встрече в Пекине

Фото: [ Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф ]

Краткая встреча президентов России и Азербайджана перед парадом в Пекине стала предметом пристального анализа экспертов по невербальной коммуникации. Профайлер Илья Анищенко в беседе с aif.ru обратил внимание на детали, которые, по его мнению, выходят за рамки протокольного общения.

Специалист отметил заметную напряженность в поведении Ильхама Алиева. После обмена рукопожатиями азербайджанский лидер демонстрировал признаки неуверенности — асимметричное положение плеч и отсутствие четкого понимания дальнейших действий. По версии эксперта, это могло свидетельствовать о психологическом дискомфорте в сложившейся ситуации.

«Он не понимает, что ему делать, как быть, вливаться в разговор или нет. Он стоит там чисто "для галочки", его никто не замечает», – предположил профайлер.

Со стороны Владимира Путина эксперт зафиксировал сдержанную реакцию — кивок без прямого зрительного контакта или последующего разговора. Такой стиль взаимодействия был расценен как возможный признак охлаждения в диалоге.

Примечательно, что и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил отсутствие содержательных переговоров между лидерами в Пекине.

