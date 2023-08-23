Белому дому стоит сосредоточиться на проблемах внутри страны, и не отдавать десятки миллиардов долларов за рубеж.

Кевин Робертс, глава исследовательского института США Фонд «Наследие», выступил за отмену программы финансовой помощи правительству Зеленского, по которой Соединенные Штаты должны направить в Киев 24 миллиарда долларов. Он считает, что прямо сейчас Америка стала заметно слабее, чем раньше, а потому не может позволить себе подобные траты.

«Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины», - подчеркнул он во время выступления на телеканале Fox News.

Робертс добавил, что при любом выделении денег либо каких-либо средств Зеленскому и его окружению, надо предусматривать прозрачный механизм отслеживания судьбы этой помощи.