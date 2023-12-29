Президент Аргентины официально отказался от приглашения в БРИКС

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей направил письма председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с извещением об отказе своей страны принять членство в БРИКС.

Милей, вступивший в должность президента месяц назад, изначально отвергал вступление Аргентины в БРИКС. Он заявлял о необходимости сближения с США и Израилем.

Эксцентричный аргентинский лидер также заявлял о необходимости долларизации экономики Аргентины, тогда как страны БРИКС наращивают все большие объемы торговли в национальных валютах.

Милей радушно принял Владимира Зеленского во время инаугурации. Но из Аргентины украинский лидер увез только слова поддержки и ханукальную менору, подаренную Милеем.