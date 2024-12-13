Президент Аргентины сменил гражданство

Аргентинский президент Хавьер Милей получил итальянский паспорт гражданина. Об этом сообщила газета Messaggero со ссылкой на осведомленные источники при правительстве европейской страны.

Официально новое гражданство аргентинского главы не подтверждается, однако по данным итальянского источника, о новом паспорте Хавьер Милей объявит во время рабочей поездки в Рим. Она запланирована на вечер 13 декабря. В планах президента Аргентины — провести беседу с премьером Италии Джорджей Мелони. На следующий день Милей примет участие в событии партии «Братья Италии».

Messaggero отмечает, что сам Хавьер Милей публично заявлял об итальянских корнях со стороны деда, который в начале XX века эмигрировал из Европы в Аргентину.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии пережил новую операцию после кроизлияния в мозг.