Президент Бразилии пережил новую операцию

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва перенес очередную операцию после госпитализации из-за кровоизлияния в мозг. Об этом пишет газета O Globo, ссылаясь на заявление лечащего врача главы государства Роберта Калила Филью.

Президента Бразилии госпитализировали еще 10 декабря после резкого ухудшения самочувствия. Врачи выявили у него кровоизлияние в мозг, которое еще не приобрело обостренной и опасной формы. Специалисты приняли решение о частичном вскрытии черепа и операции (краниотомия), которая позволит удалить гематомный участок и вызвать отток крови. Это вмешательство прошло успешно.

Как рассказал лечащий врач да Сильвы, также провели вторую операцию, но менее сложную. Она потребовалась для снижения рисков повторного кровоизлияния. По словам Филью, глава Бразилии пришел в себя и может разговаривать. Он находится в отделении интенсивной терапии. Его могут выписать на следующей неделе и тогда же президент вернется к исполнению обязанностей.

Ранее сообщалось, что Луле да Силве провели срочную трепанацию черепа из-за кровоизлияния в мозг.