Президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута МУС

Как сообщается на его официальном сайте, теперь документ окончательно вступил в силу и обязывает Ереван выдавать МУС всех лиц, на которых выписан ордер на арест. В том числе, в теории, и президента России Владимира Путина.

«Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», - приводится на сайте главы государства.

Напомним, ранее за ратификацию Римского статута МУС проголосовали в парламенте Армении. За высказались 60 депутатов, против — 22 народных избранника. Оппозиционные парламентарии бойкотировали обсуждение.