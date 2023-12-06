Президент Азербайджана Алиев заявил, что не хочет войны с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не хочет развязывания войны с Арменией. Об этом глава государства сообщил на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», который проходит в Баку.

Алиев отметил, что между двумя странами должны быть гарантии. Слова азербайджанского лидера приводят РИА Новости.

«К сожалению, у нас есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнерами. Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех», – сказал Алиев.

Он отметил, что Баку решил все вопросы в рамках статьи 51 Устава ООН, тем самым воспользовавшись правом на самооборону.

В октябре в Гранаде должна была состояться встреча между Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в которой также должны были участвовать президент Франции Эммануль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейского совета Шарль Мишель. Однако Алиев отказался приезжать на это меропаритие.

Ранее Пашинян, выступая в Европарламенте в октябре, сообщил, что Ереван готов подписать соглашение с Баку о мире до конца 2023 года.

В сентябре Нагорный Карабах, являвшийся спорной территорией, полностью перешел под контроль Азербайджана. В регион также приезжал Алиев и установил там азербайджанские флаги.