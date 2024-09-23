Участник СВО Гурциев занял должность заместителя главы Ставрополя

Первым заместителем руководителя администрации города Ставрополя назначен Заур Гурциев, принимавший участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта «Время героев».

Соответствующий указ подписал сегодня, 23 сентября, мэр краевого центра Иван Ульянченко.

Полковник Гурциев является гвардии майором и авианаводчиком. Ранее он возглавлял центр боевого управления авиацией. Он прошел строгий отбор в программу, куда поступило 44 тыс. заявок, из которых выбрали всего 83 человека.

По его словам, первоначально он даже не поверил, что стал участником программы, и это было для него большим сюрпризом.

Ранее сообщалось, что Викторию Абрамченко назначили на должность вице-спикера Госдумы.