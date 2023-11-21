Президент Азербайджана сообщил о подготовке Францией новой войны на Кавказе

Ильхам Алиев выступил на конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие». Он во время своей речи отметил, что Франция активно дестабилизирует обстановку не только в своих бывших колониях, но и по всему миру.

«Франция дестабилизирует Южный Кавказ, поддерживая сепаратистские тенденции и сепаратистов, вооружая Армению и навязывая военную политику», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Все это, по мнению Алиева, приведет к новой войне. Париж использует различные международные организации для давления на другие государства. Участие в Совете Безопасности ООН дает возможность Франции проворачивать различные «геополитические интриги».