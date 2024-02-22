Президент Байден: девять лидеров стран уговаривали его переизбраться на новый срок

Главам других стран очень важно, чтобы Дональд Трамп не пришел к власти, поскольку в таком случае возникнет угроза демократии. Так считает не только Джо Байден. По его утверждению, главы других государств думают так же и поддерживают его в предвыборной гонке. Слова американского лидера привели РИА Новости .

Байден выступил перед избирателями на публичном мероприятии в Сан-Франциско. Он указал, что его стремление избраться на новый срок поддерживается его коллегами в целом ряде стран.

«Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень», - якобы заявил ему один из лидеров государств во время личной встречи.

По утверждению Байдена, таких заявлений ему было сделано уже девять. Многие национальные лидеры считают, что ему необходимо занять пост главы Белого дома, чтобы не пустить туда Трампа.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Джо Байден не достоин возглавлять Соединенные Штаты. Он испытывает проблемы с памятью, и это неоднократно публично подтверждалось.