Майк Джонсон, представитель штата Луизиана в Палате представителей и спикер, высказался по поводу возможности Байдена вновь занять пост главы страны после выборов. По его мнению, которое он изложил в социальной сети Х, тот не достоин этого кресла.

Джонсон выразил свою точку зрения сразу же после пресс-конференции, на которой Джо Байден отрицал какие-либо проблемы с памятью. При этом он назвал египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси главой Мексики. Спикер заявил, что данные, которые были изложены в отчете специального прокурора, подтвердились.

«Пресс-конференция подтвердила в прямом эфире то, что было изложено в отчете специального прокурора. Он не достоин быть президентом», - написал Мак Джонсон.

До этого Байден неоднократно заявлял, что общался с европейскими политиками, которые на момент предполагаемого разговора были давно уже мертвы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала из-за этого Байдена медиумом, который способен общаться с умершими людьми. Она уточнила, что журналисты предпочитают говорить с нормальными лидерами государств, а не с подобными Байдену политиками.