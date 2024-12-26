Президент Белоруссии Лукашенко в белом берете наколол дров перед саммитом ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привлек внимание журналистов необычной разминкой перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Санкт-Петербурге.

В телеграм-канале «Пул Первого» появилась фотография, на которой белорусский лидер в белом берете колет дрова.

«Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?», — подписана фотография.

Ранее Лукашенко принял участие в саммите СНГ, на площадке которого провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации телеграм-канала «Пул Первого», беседа двух лидеров продлилась 1,5 часа.

Саммит ЕАЭС в Северной столице России пройдет 26 декабря. В нем примут участие лидеры пяти стран — РФ, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой международную организацию экономического сотрудничества, созданную для углубления интеграции между государствами-участниками. ЕАЭС был образован в 2015 году.

Основные цели ЕАЭС включают создание общего рынка для товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также координацию экономической политики и сотрудничество в различных сферах, таких как наука, техника и инвестиции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет участвовать в неформальном саммите СНГ в Питере из-за COVID-19.