Пашинян сообщил, что не сможет участвовать в неформальном саммите СНГ в Питере из-за COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в социальных сетях о том, что он не сможет участвовать в неформальном саммите СНГ из-за положительного теста на COVID-19. Решение о его участии в саммите ЕАЭС еще не принято.

Пашинян отметил, что ранее у него был выявлен COVID-19. В течение двух дней он находился в самоизоляции в своей резиденции, а в среду, 25 декабря, после получения отрицательного теста вернулся к своему обычному рабочему графику.

Премьер пообещал до конца дня сделать выбор относительно своего участия в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, которое планируется на четверг, 26 декабря.

Неформальный саммит СНГ пройдет 25 декабря в Ленинградской области, где участники обсудят международные вопросы, сотрудничество в рамках Содружества и подготовку к празднованию 80-летия Победы в 2025 году, как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее Пашинян заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.