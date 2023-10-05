Президент Белоруссии призвал развивать отношения с Киргизией

На уровне правительств они и так уже неплохие, теперь надо сосредоточиться на отношениях региональных.

Александр Лукашенко встретился с главой киргизского парламента Нурланбеком Шакиевым. Он отметил, что у двух стран есть очень много точек соприкосновения и возможностей для взаимодействия, начиная с сельского хозяйства и заканчивая машиностроением. Теперь нужно попробовать наладить отношения на уровне разных регионов. За образец стоит взять то, как между собой сотрудничают отдельные области России и Белоруссии.

«Хотелось бы, чтобы этот опыт был перенесен и на белорусско-кыргызские отношения», - указал он.

Его слова привело агентство БелТА. Лукашенко добавил, что на уровне правительств у Киргизии и Белоруссии и так все довольно неплохо, между ними налажен конструктивный диалог.