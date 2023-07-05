Президент Боливии призвал россиян инвестировать в страну

Президент Боливии Луис Арсе рассказал об открытости страны для инвестирования из разных государств, в том числе из России. В интервью РИА Новости боливийский лидер отметил, что страна открыта к любым капиталам.

«Единственное, что мы просим, – чтобы уважали нашу Конституцию, наши законы, которые достаточно консервативны в вопросе распределения прибыли от промышленной эксплуатации природных ресурсов», – сказал Арсе.

29 июня госкорпорация «Росатом» подписала рамочное соглашение с боливийской компанией Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) о добыче в стране лития. Кроме того, в рамках договора в стране будет построен комплекс по добыче и производству карбоната лития.

В совместный проект было проинвестировано 600 млн долларов.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Каракасе с боливийским коллегой Рохелио Майте. Глава российского МИДа напомнил о приглашении Арсе в Россию.

В июле 1996 году между Россией и Боливией были установлены дипломатические отношения. С октября 2016 года между странами установлен безвизовый режим. В Москве расположено посольство Боливии, а послом страны в России является Мария Луиса Рамос Урсагасте.