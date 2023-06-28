Президент Бразилии был недоволен едой, которую ему предлагали на приемах в Европе

Президенту Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не понравилась еда, которую ему предлагали во время официальных визитов в страны Евросоюза – Францию и Италию. Бразильский лидер обедал вместе с президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Джорджой Мелони.

Об этом Луис Инасиу Лула рассказал в интервью на собственном YouTube-канале. Видеоролик был опубликован в среду, 28 июня.

«Два приема пищи во дворцах, которые были не очень хороши», – сказал да Силва.

Глава Бразилии отметил, что еда, которую ему предложили во Франции и Италии, в целом не соответствует его вкусовым предпочтениям. Да Силва признался, что во время официальных поездок скучает по традиционной бразильской кухне, а именно по блюдам рабада и галинхада.

Президент Бразилии провел встречи с главами государств ЕС на прошедшей неделе. 21 июня да Силва встретился в Ватикане с Папой Римским. В Риме бразильский лидер пообщался с президентом Италии Серджо Маттареллой. На следующий день бразильский лидер поехал в Париж, где поучаствовал в разных мероприятиях. В том числе да Силва побывал на саммите, который организовал Макрон. Мероприятие было посвящено новому глобальному финансовому пакту.