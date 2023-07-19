Президент Бразилии Да Силва сообщил, что мир уже устает от украинского конфликта

По словам бразильского лидера, Луиса Инасиу Лула да Силвы, международное сообщество уже испытывает усталость от украинского кризиса, поэтому важно приложить все усилия для урегулирования конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.