Президент Бразилии Да Силва сообщил, что мир уже устает от украинского конфликта
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По словам бразильского лидера, Луиса Инасиу Лула да Силвы, международное сообщество уже испытывает усталость от украинского кризиса, поэтому важно приложить все усилия для урегулирования конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
Также он раскритиковал слова чилийского президента Габриэля Борича, призвавшего глав государств латинской Америки осудить российские действия в конфликте в Незалежной.
По мнению да Силвы, слова его чилийского коллеги были довольно резкими и поспешными.