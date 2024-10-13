Сербия рассматривает вступление в БРИКС

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с немецкой газетой Berliner Zeitung заявил, что страна хочет присоединиться к БРИКС и рассматривает этот вариант в качестве альтернативы Евросоюзу.

Сербия намерена участвовать на саммите в Казани. Как отметил Вулин, вариант вступления в БРИКС выбрали Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. Сербия также хочет заявить о себе и получить членство в союзе.

«Сербия обязательно будет представленав Казани. <...> нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», — отметил сербский вице-премьер.

Напомним, в БРИКС состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит в Казани с главами государств пройдет с 22 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что генсека ООН позвали на саммит БРИКС в Казани.