Президент Бразилии предложил реформировать Совбез ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Бразильский лидер считает, что эта организация безнадежно устарела и отражает баланс сил в мире в 1945 году. За 80 лет многое изменилось, и реформы назрели.

«Нам нужен более крупный и представительный Совет, с голосами из Латинской Америки и Африки», – сказал Лула.

Президент Бразилии также считает, что Россия и Украина как можно скорее должны урегулировать конфликт путем переговоров, поскольку военными средствами его решить невозможно. В мире существуют проблемы голода и социального неравенства, а мы занимаемся войной, заключил Лула.